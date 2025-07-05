Андрей Кириленко оценил переход россиянина Егора Амосова в «Реал»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил переход бывшего игрока «Самары» Егора Амосова в мадридский «Реал», сравнив его путь с Егором Дёминым, который выступал за «сливочных».

«Это шаг вперёд, шаг вверх, безусловно. Сумеет ли он повторить путь Дёмина? Вполне возможно, но я всегда за то, чтобы люди шли своим путём. Все равно мы ищем какие-то сходства, например, были Дончич или Миротич, которые прошли путь из академии «Реала» в НБА.

Следим за Егором [Амосовым], пока непонятно, как сложится его карьера: переберётся он в НБА или заиграет в «Реале». В любом случае он очень талантливый парень, игрок молодёжной сборной России, уже привлекался и в основную команду страны. Здорово, что есть те, кто идёт таким путём, — это хорошо для нашего баскетбола и для сборной России», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.