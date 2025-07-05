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Гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб выбрал Секулича главным тренером

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб выбрал Секулича главным тренером
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил, почему главным тренером баскетбольной команды был назначен Александр Секулич.

«Дело в том, что селекционная работа у любого профессионального клуба проводится на постоянной основе. Если рынок по игрокам достаточно большой, то тренерский рынок высококвалифицированных специалистов очень узкий. И мы все имена, все клубы знаем прекрасно. Поэтому когда мы поняли, что, к сожалению, нам не удастся дальше продолжить сотрудничество с Паскуалем, то определили, что по ряду факторов Александер Секулич, наверное, лучшая для нас кандидатура.

Он увидел своё будущее в «Зените», и у нас переговоры достаточно быстро перешли в стадию окончательных договорённостей и подписания контракта. Надеюсь, что мы подошли друг другу, что и покажет следующий сезон», — приводит слова Церковного издание «Спорт день за днём».

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