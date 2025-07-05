«Никакого треша, только броски». Макгрэди раскрыл суть противостояния с Коби

Член Зала славы баскетбола и семикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди рассказал о своих противостояниях с легендарным пятикратным чемпионом лиги Коби Брайантом.

«Когда ты не борешься за титулы, всё, что у тебя есть, — это наши матчи. Я очень горжусь тем, что играл против этих великих звёзд. Иногда я брал над Коби верх, но чаще всего он был сильнее. Но вызов и конкуренция — это то, чем я действительно восхищаюсь, и мне нравилось выступать против него.

Вот почему ты занимаешься баскетболом, ведь кто-то заставляет тебя раскрыть в себе то, что заставит тебя зайти глубже, чем ты, вероятно, когда-либо заходил. Глубже, чем ты думаешь, кто-то когда-либо заставлял тебя заглянуть в себя. Это просто игра. Не было никакого треша, только броски, понимаешь?

Когда вы смотрите на Коби, на Эм Джея [Майкла Джордана] и на других ребят, которые находятся на этом уровне. Вы видите, что они одержимы игрой в баскетбол или стремлением стать великими. Поскольку я стал свидетелем этого лично, я восхищаюсь тем, что кто-то смог мысленно подняться на такой уровень», — приводит слова Макгрэди издание The Sports Rush.