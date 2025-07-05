Первый номер драфта НБА-2007 объяснил, почему ему понравилось играть в Китае

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первый пик драфта 2007 года Грег Оден объяснил, почему ему понравилось играть в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА). Грег выступал за «Цзянсу Дрэгонс» в сезоне-2015/2016.

«Это был культурный шок. Вот что я могу сказать, но это было потрясающе. Не собираюсь врать: я играл с Маршоном Бруксом, был частью команды «Цзянсу Дрэгонс». Жить в Нанкине было непросто, но я получил огромное удовольствие, и для меня было важно просто выйти на площадку и играть, — это всё, о чём я мог действительно просить.

Мне предоставили возможность. У меня произошло несколько событий. К сожалению, мы не попали в плей-офф в том году, но было здорово познакомиться с некоторыми из моих товарищей по команде. Они были одними из самых крутых парней, которых я когда-либо встречал. Благодарен за этот опыт», — приводит слова Одена издание Hoopshype.