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Черногорский центровой может покинуть «Чикаго» — инсайдер

Черногорский центровой может покинуть «Чикаго» — инсайдер
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34-летний черногорский центровой Никола Вучевич может покинуть клуб из Иллинойса «Чикаго Буллз» в результате выкупа его контракта. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер Эван Сайдери на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно имеющейся информации, черногорский спортсмен стремится закончить карьеру в клубе, который претендует на чемпионский титул.

Поэтому Вучевич может рассмотреть возможность выкупа его контракта командой. По соглашению с «Чикаго», Никола должен отыграть в команде ещё один сезон, за который ему полагается выплата в $ 21,5 млн. Напомним, Вучевич выступал за «быков» с 2021 года.

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