Лонзо Болл рассказал, как воспринял решение «Чикаго» обменять его в «Кливленд»

27-летний разыгрывающий защитник американец Лонзо Болл впервые прокомментировал решение «Чикаго Буллз» обменять его в «Кливленд Кавальерс» на 24-летнего лёгкого форварда Айзека Окоро.

«Моя цель — играть и бороться за перстень. Поэтому я рад приехать в «Кливленд» и начать [работать над исполнением своих целей]. Мне не терпится познакомиться со всей командой. Это [обмен из «Чикаго»] настоящее благословение.

Честно говоря, многие продолжают спрашивать меня об отношении к этой сделке. Я теперь очень счастлив, что всё ещё играю, особенно в команде, у которой есть реальный шанс завоевать титул.

Всю свою жизнь чувствую, что показываю правильный баскетбол, то есть моя игра приводит к победам. Я оказался в отличной ситуации и хочу делать всё возможное, чтобы помочь команде достичь успеха», — приводит слова Болла портал Basket News.