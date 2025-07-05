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Представлен состав «Бруклина» с Егором Дёминым и календарь игр Летней лиги НБА — 2025

Представлен состав «Бруклина» с Егором Дёминым и календарь игр Летней лиги НБА — 2025
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Пресс-служба клуба «Бруклин Нетс» опубликовала состав команды и календарь игр, в которых примет участие коллектив в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025.

«Бруклин» на данный момент примет участие в общей сложности в четырёх матчах. 11 июля команде предстоит встретиться с фарм-клубом «Оклахомы-Сити Тандер», 14 июля — с «Вашингтон Уизардс», 16 июля — с «Нью-Йорк Никс» и 17 июля — с «Орландо Мэджик». Также «Нетс» могут провести ещё две игры, если им удастся выйти в полуфинал и финал турнира.

Фото: Пресс-служба «Бруклина»

Также отметим, что в составе команды вошёл 19-летний российский игрок Егор Дёмин, который был выбран «Бруклином» в первом раунде под восьмым номером на драфте НБА — 2025. Егор стал рекордсменом России по самому высокому пику на драфте.

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