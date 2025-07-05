Леброн и Аренас обменялись шутками о «похищении» Бронни на фоне слухов о переходе

43-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас в шуточной форме обратился с четырёхкратному чемпиону НБА, выступающему за «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, Леброну Джеймсу на фоне слухов о его возможном уходе из клуба.

«На рынке свободных агентов было очень-очень тихо. А теперь ты появляешься в Огайо (штат, где находится город Кливленд, за команду которого ранее выступал Джеймс. — Прим. «Чемпионата») и публикуешь пост, где играешь в гольф с подписью «Добро пожаловать домой».

Во-первых, в Огайо никто не играет в гольф. Во-вторых, мы видели твой замах, брат. Ты не умеешь играть в гольф. Тебе нравятся видеоигры.

У нас есть твой сын, Бронни Джеймс никуда не денется. Операция по удержанию Бронни в заложниках началась, пока Брон не вернётся домой», — сказал Аренас в видео, опубликованном на его странице в соцсети.

Леброн не оставил без внимания слова Гилберта и ответил следующим образом:

«Заткнись, придурок, Гил!!!🤣» — написал Джеймс в комментариях к посту Аренаса.