«Боже мой». Патрик Беверли назвал игрока НБА, которого ему было труднее всего опекать

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Патрик Беверли высоко оценил уровень 26-летнего словенского разыгрывающего защитника калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, признав, что ему было труднее всего опекать его за всю карьеру в баскетболе.

«[Лука — это] самый жёсткий человек, которого мне когда-либо приходилось охранять. Боже мой», — написал Беверли на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), поделившись видео, на котором запечатлены лучшие моменты Дончича в составе сборной Словении.

Напомним, Беверли играл в североамериканской организации с 2013 по 2024 год в составе таких клубов, как «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Миннесота Тимбервулвз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и другие.