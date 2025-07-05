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Звезда ОИ-2024 Ябуселе объяснил, почему отказался продлевать контракт с «Филадельфией»

Звезда ОИ-2024 Ябуселе объяснил, почему отказался продлевать контракт с «Филадельфией»
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29-летний французский форвард Гершон Ябуселе объяснил, почему не продлил соглашение с клубом «Филадельфия Сиксерс».

«На самом деле у меня не было никаких проблем с Филадельфией, чтобы думать над уходом. Поэтому решил для себя: «Хорошо, если они захотят переподписать со мной контракт и предложат что-то заманчивое, то я обязательно вернусь. А если они захотят, чтобы я ушёл, то так и сделаю». У меня нет и не было никаких обид на клуб.

Но их предложение меня не устроило, оно было незначительным, если говорить честно. Поэтому в голове появилась мысль: «Боже мой, ребята, похоже, вы на самом деле не хотите, чтобы я оставался». Это была сложная ситуация, но никаких обид. Я всегда буду благодарен им. Они дали мне второй шанс», — приводит слова Ябуселе портал Eurohoops.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Ябуселе в составе сборной Франции завоевал серебряную медаль, на протяжении всего турнира демонстрируя хорошую игру. В финальном матче с США отметился ярким постер-данком через Леброна Джеймса.

Вернувшись в НБА после двухлетнего выступления за «Селтикс» в период с 2017 по 2019 год, Ябуселе в 44 встречах, включая 22 стартовых матча за команду, которую тренирует Ник Нёрс, набирает 10,4 очка, делая 5,5 подбора, отдавая 2,0 передачи и совершая 0,8 перехвата за игру, в основном заменяя Джоэла Эмбиида на позиции центрового.

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