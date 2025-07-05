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Инсайдер раскрыл срок и сумму соглашения Майка Брауна с «Нью-Йорком»

Инсайдер раскрыл срок и сумму соглашения Майка Брауна с «Нью-Йорком»
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Журналист издания Sports Net New York Иэн Бегли сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что соглашение клуба «Нью-Йорк Никс» с Майком Брауном, который занял пост главного тренера команды, рассчитано на четыре года.

Согласно имеющейся информации, сумма контракта Брауна с коллективом из Нью-Йорка составляет $ 40 млн.

Американский специалист является двукратным обладателем награды «Лучший тренер года». Кроме того, он четыре раза выигрывал чемпионский титул в НБА в качестве ассистента в «Голден Стэйт» и в «Сан-Антонио».

Ранее должность главного тренера занимал Том Тибодо, который привёл «Никс» к их первому финалу Востока за последние 25 лет, а также выводил их в плей-офф четыре раза на протяжении пяти лет с 50+ победами подряд впервые с 1990-х годов.

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