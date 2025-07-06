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Пол Пирс назвал команду, в которой хотел бы видеть Дэмьена Лилларда

Пол Пирс назвал команду, в которой хотел бы видеть Дэмьена Лилларда
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс рассказал, что хотел бы видеть 34-летнего разыгрывающего защитника Дэмьена Лилларда в составе «Бостон Селтикс» после того, как руководство клуба «Милуоки Бакс» отчислило его из команды.

«Я бы хотел, чтобы он выступал за «Бостон» в амплуа запасного разыгрывающего защитника. Пожалуйста, поделитесь с нами некоторой информацией. Дэйм настолько талантлив, что трудно представить, как он может потерять свою форму. У него ещё есть несколько лет в запасе», — приводит слова Пирса портал NBA Analysis.

Дэмьен присоединился к «Милуоки» в 2023 году. В данный момент 34-летний атлет проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). Отметим, что «Милуоки Бакс» уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4.

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