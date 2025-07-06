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Американец Ксавьер Мун назвал любимую русскую поговорку

Американец Ксавьер Мун назвал любимую русскую поговорку
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Атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун ответил на вопрос по поводу любимой русской поговорки.

«Моя любимая русская поговорка? Мы не лыком шиты», — сказал Мун в интервью для пресс-службы «Зенита».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Мун принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 13,5 очка, четыре подбора и пять передач. В середине января Ксавьер получил травму и до конца сезона на паркет не выходил. «Зенит» занял второе место в чемпионате, в финальной серии уступив московскому ЦСКА.

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