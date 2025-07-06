«Майами» в дебютном матче Голдина обыграл «Сан-Антонио» в летней лиге НБА

«Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче Летней лиги НБА. Матч завершился победой «Майами» со счётом 82:69.

В этой встрече в составе «Майами» дебютировал российский центровой Владислав Голдин.

Голдин в дебютом матче набрал семь очков, а также сделал три подбора и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Голдин подписал с «Майами» двусторонний контракт, который позволяет ему принять участие в 50 из 82 матчей регулярного чемпионата, а остальное время он может провести в G-лиге.

Голдин ранее не был выбран во втором раунде драфта НБА — 2025. Он котировался на уровне 50-х номеров. В прошедшем сезоне россиянин провёл 37 матчей за команду Мичиганского университета в NCAA. Его статистика: 16,6 очка, 7,0 подбора и 1,1 передачи.