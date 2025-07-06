Эксперт объяснил, почему переход в «Лейкерс» может спасти карьеру Деандре Эйтона

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Тим Макмэхон оценил переход центрового Деандре Эйтона в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я думаю, именно это и вызывало тревогу у Деандре Эйтона и его агентов, когда он переходил в «Портленд». Было очевидно, что клуб не рассчитывает на него в долгосрочной перспективе и стремится расстаться с ним. Для «Портленда» было абсолютно логично в этом сезоне постепенно выводить его из состава и делать ставку на своих молодых бигменов. Кроме того, Эйтон — не тот человек, который умеет скрывать свои эмоции или делать вид, что всё в порядке, когда на самом деле он чувствует себя недооценённым, нежеланным или даже оскорблённым.

Если бы он провёл сезон в подобном настроении, просто доигрывая время на площадке, то следующим летом мог оказаться в положении игрока, которого подписывают только за минимальный контракт — буквально «с улицы». Сейчас же у него уникальный шанс восстановить свою репутацию и повысить ценность в команде, которой остро необходим надёжный центровой на долгосрочную перспективу. Любому бигмену в современной лиге нужно забыть о навязчивой идее постапов. И нет лучшего разыгрывающего для центрового, чем Лука Дончич. Дерек Лайвли, даже пропустив часть своего дебютного сезона из-за травмы, сумел сделать больше данков, чем Эйтон за любой год своей карьеры. Всё, что требуется — активно катиться после заслона, быть готовым подбирать мячи и доводить эпизоды до логического завершения.

В такой связке Эйтон может стабильно набирать лёгкие очки с игры и реализовывать свои сильные стороны, а ещё — наказывать соперников за смены на пик-н-ролле, когда против него оказывается защитник поменьше. Но важно понимать, что его постапы должны быть не самоцелью, а инструментом для использования преимуществ против более мелких опекунов, а не самостоятельными изолированными розыгрышами. От этого подхода надо отказаться. Сейчас перед ним открывается отличная возможность проявить себя в роли идеального партнёра по пик-н-роллу с Лукой Дончичем и реализовать свой потенциал на максимум», — рассказал Макмэхон в рамках подкаста Hoop Collective.