«Оклахома» проиграла «Мемфису» в матче Летней лиги НБА. Виктор Лахин не участвовал
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Сегодня, 6 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором «Оклахома-Сити Тандер» сыграла с «Мемфис Гриззлиз». Игра закончилась со счётом 92:80 в пользу «Мемфиса».
НБА — Летняя лига . Солт-Лейк-Сити
06 июля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
80 : 92
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Леонс, Барнхайзер, Митчелл, Гортман, Янгблад, Сиссоко, Топич, Остин, Дука
Мемфис Гриззлиз: Уэллс, Бэкот, Пуллин, Флеминг, Хинтон, Смолл, Рид, Джонс, Спенсер, Лавинг, Джексон
Отметим, что 23-летний российский тяжёлый форвард Виктор Лахин недавно подписал негарантированный контракт с «Оклахомой», однако в сегодняшнем матче баскетболист так и не появился на площадке.
Напомним, «Оклахома» будет участвовать в турнирах в Солт-Лейк-Сити (5-8 июля) и Лас-Вегасе (10-20 июля). «Тандер» стали чемпионами НБА минувшего сезона. Сезон-2024/2025 Лахин провёл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за команду «Клемсон Тайгерз».
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