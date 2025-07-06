«Оклахома» проиграла «Мемфису» в матче Летней лиги НБА. Виктор Лахин не участвовал

Сегодня, 6 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором «Оклахома-Сити Тандер» сыграла с «Мемфис Гриззлиз». Игра закончилась со счётом 92:80 в пользу «Мемфиса».

Отметим, что 23-летний российский тяжёлый форвард Виктор Лахин недавно подписал негарантированный контракт с «Оклахомой», однако в сегодняшнем матче баскетболист так и не появился на площадке.

Напомним, «Оклахома» будет участвовать в турнирах в Солт-Лейк-Сити (5-8 июля) и Лас-Вегасе (10-20 июля). «Тандер» стали чемпионами НБА минувшего сезона. Сезон-2024/2025 Лахин провёл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за команду «Клемсон Тайгерз».