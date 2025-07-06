«Миннесота» укрепила лидерство в WNBA после победы над «Голден Стэйт». Россиянки не играли

Сегодня, 6 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Голден Стэйт Валкириз». Игра закончилась со счётом 82:71 в пользу домашней команды.

Отметим, что в составе «Миннесоты» находятся две российские баскетболистки — 26-летняя Мария Клюндикова и 20-летняя Анастасия Олаири Косу, однако в сегодняшнем матче обе спортсменки на площадке не появились.

Клюндикова присоединилась к «Линкс» по ходу сезона после ухода из «Лос-Анджелес Спаркс», а Косу была выбрана под общим 15-м номером на последнем драфте WNBA.

Также стоит отметить, что у «Миннесоты» на данный момент 16 побед при двух поражениях — это лучший результат в североамериканской лиге в данный момент.