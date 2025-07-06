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Дёмин: хочется, чтобы в США оставалась частичка России, немного русского и память о семье

Дёмин: хочется, чтобы в США оставалась частичка России, немного русского и память о семье
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал появление буквы «Ё» на своей игровой форме в предстоящих матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Теперь на этой майке у меня будут две точки вот здесь — это отсылка к русской версии моей фамилии. На самом деле по-русски она звучит не как «Демин», а как «Дёмин», где именно эта буква с двумя точками и даёт характерное «ё». Это похоже на звук «йо».

Когда я приехал в Америку, имя «Демин» было гораздо проще для понимания, и так оно и закрепилось за мной. Но мне хочется, чтобы здесь оставалась частичка моей страны, немного русского и память о семье», — рассказал Дёмин для пресс-службы «Бруклина».

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