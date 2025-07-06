«Это печально». Эксперт выступил с критикой в адрес хейтеров Леброна

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди поделился мнением, почему значительная часть людей ненавидит звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн уже давно получает порции хейта за самые разнообразные вещи. Будь то его решение перейти в «Майами», которое он анонсировал в прямом эфире, или стычка с Эриком Споэльстрой. Леброна ненавидят, несмотря на то что у него лучшая карьера среди всех игроков НБА в истории. Мы можем спорить, кто был лучшим баскетболистом, но трудно отрицать, что он построил лучшую карьеру.

Самое удивительное для меня то, что этот парень стал публичной личностью ещё в восьмом классе. И какой самый громкий скандал вне площадки у него был? Никакой. Он всего лишь достойно представлял баскетбол и лигу. Но, несмотря на это, его ненавидят. Я никогда не понимал этот хейт. Думаю, многие просто боготворили Майкла Джордана, и сам факт того, что люди спрашивали: «А Леброн так же хорош?» – вызывал ненависть к нему, вместо признания его достижений. И это печально», – сказал ван Ганди в подкасте Nothing Personal.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.