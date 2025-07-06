Скончался бывший арбитр и тренер ЦСКА Михаил Степанов

На 82-м году жизни скончался Михаил Степанов, известный по своей работе баскетбольным арбитром, функционером ЦСКА, а также главой Дисциплинарной комиссию по судейству Российской федерации баскетбола (РФБ).

Михаил начал карьеру в ЦСКА в 1968 году, заняв должность администратора команды. За шесть лет вместе с красно-синими стал пятикратным чемпионом СССР (1968-1974), двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1969, 1971 год). После чего перешёл в президиум Федерации баскетбола СССР. В 1982 году вернулся в ЦСКА в качестве тренера мужской и женской команд, добавив к своим титулам ещё два чемпионства СССР (1983, 1984 год).

Степанов — почётный судья международной категории, судья всесоюзной категории. Михаил был комиссаром более 20 игр суперфиналов чемпионатов СССР и России, работал в секретариате мужского чемпионата Европы (1965 год) и директорате Олимпиады (1980 год) в Москве; являлся членом президиума Федерации баскетбола СССР (1974-1982) и председателем Всесоюзной коллегии судей (1981-1982). До настоящего времени Михаил Степанов возглавлял Дисциплинарную комиссию по судейству в РФБ.