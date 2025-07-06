«Он похож на школьницу из Зимбабве». Американский комик высмеял причёску Дюранта

Американский стендап-комик, импрессионист и актёр Ариес Спирс высказался о причёске звезды НБА Кевина Дюранта, на голове которого в последние годы стали замечать образующуюся лысину.

«Кевину Дюранту нужен парикмахер, который ходит с ним повсюду. Его волосы выглядят как у 15-летней школьницы из Зимбабве.

Стоит ли ему озаботиться пересадкой волос? Нет, просто пусть облысеет, не стоит этого делать.

Его безразличное отношение к этому? Я думаю, это одна из вещей, за которую люди любят Кевина Дюранта. У него есть это отношение «мне наплевать». Он отвечает фанатам на трибунах. Он спорит с людьми в соцсети Х», — сказал Спирс в эфире Vlad TV.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, выступая за «Финикс Санз», Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи. С нового сезона Кевин будет выступать за «Хьюстон Рокетс».