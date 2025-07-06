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«Денвер» намерен сохранить Валанчюнаса и помешать переходу в «Панатинаикос» — инсайдер

«Денвер» намерен сохранить Валанчюнаса и помешать переходу в «Панатинаикос» — инсайдер
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» намерено сохранить в своём составе 33-летнего литовского центрового Йонаса Валанчюнаса и помешать его возможному уходу в клуб Евролиги «Панатинаикос», сообщил известный инсайдер Марк Стейн.

По данным Марка, «Наггетс» намерены завершить обмен Валанчюнаса. Для того чтобы он смог уйти в греческий «Панатинаикос», ему необходимо согласиться на выкуп собственного контракта с «Денвером». Действующий контракт Валанчюнаса в НБА рассчитан до конца сезона-2025/2026, в течение которого «Наггетс» заплатят ему $ 10,4 млн.

Контракт также включает в себя опцию команды на сумму $ 10 млн, которую «Денвер» может реализовать или отказаться от него следующим летом.

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