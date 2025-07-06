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«Хапоэль» объявил о подписании американского защитника «Анадолу Эфес» Элайджи Брайанта

«Хапоэль» объявил о подписании американского защитника «Анадолу Эфес» Элайджи Брайанта
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Тель-авивский «Хапоэль» в социальных сетях объявил о подписании 30-летнего американского защитника Элайджи Брайанта, последние четыре сезона защищавшего цвета турецкого «Анадолу Эфес».

Соглашение рассчитано на три года.

Минувший сезон Евролиги стал лучшим в карьере Брайанта, в котором он набирал 13,8 очка, делал 4,2 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру. В 2022 году вместе со стамбульской командой американец стал чемпионом самого престижного клубного турнира Европы.

«Я горжусь и рад присоединиться к тель-авивской команде. Проект, построенный здесь, меня особо заинтриговал: стремление, амбиции и желание добиваться успеха на самых высоких уровнях. Я готов отдать все свои силы», — сказал Брайант.

Напомним, в предстоящем сезоне «Хапоэль» впервые в своей истории примет участие в Евролиге.

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