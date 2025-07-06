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Фото: Вембаньяма был замечен в ночном клубе в Японии

Фото: Вембаньяма был замечен в ночном клубе в Японии
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21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», был замечен развлекающимся в ночном клубе во время своего визита в Японию.

На фото центровой, рост которого составляет 2,21 м, стоит улыбающийся в окружении других отдыхающих.

Фото: TMZSports

Как сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники, Вембаньяма был очень дружелюбен и приветлив со всеми окружавшими его женщинами и мужчинами. Он провёл в клубе около 90 минут, прежде чем уйти. Виктор проводил время с игроками из профессиональной баскетбольной лиги Японии.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором звезда НБА играет в футбол с японскими юношами.

Во второй части сезона-2024/2025 у Виктора был обнаружен тромбоз правого плеча, из-за чего он был вынужден закончить свои выступления и пройти лечение.

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