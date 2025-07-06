«Пари Нижний Новгород» объявил о расставании с центровым Павлом Захаровым

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в телеграм-канале объявил о прекращении сотрудничества с центровым Павлом Захаровым.

В составе волжской команды 24-летний Захаров провёл один сезон. На его счету 20 матчей в Единой лиги, в которых он набирал 1,6 очка, делал один подбор и 0,1 передачи в среднем за игру.

«Мы благодарим Пашу за сезон в составе нашей команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении.

В сезоне-2024/2025 нижегородский коллектив завершил выступления в первом раунде плей-офф, уступив в серии будущем обладателю титула — столичному ЦСКА (0-3).

В конце июня стало известно, что новым генеральным менеджером «Пари Нижний Новгород» стал Николай Галаев, который ранее работал на различных должностях в РФБ.