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«Пари Нижний Новгород» объявил о расставании с центровым Павлом Захаровым

«Пари Нижний Новгород» объявил о расставании с центровым Павлом Захаровым
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Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в телеграм-канале объявил о прекращении сотрудничества с центровым Павлом Захаровым.

В составе волжской команды 24-летний Захаров провёл один сезон. На его счету 20 матчей в Единой лиги, в которых он набирал 1,6 очка, делал один подбор и 0,1 передачи в среднем за игру.

«Мы благодарим Пашу за сезон в составе нашей команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении.

В сезоне-2024/2025 нижегородский коллектив завершил выступления в первом раунде плей-офф, уступив в серии будущем обладателю титула — столичному ЦСКА (0-3).

В конце июня стало известно, что новым генеральным менеджером «Пари Нижний Новгород» стал Николай Галаев, который ранее работал на различных должностях в РФБ.

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