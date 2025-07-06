Экс-директор «Далласа»: при мне бы обмен Дончича в «Лейкерс» никогда не произошёл

Член Зала славы баскетбола, бывший тренер и игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дон Нельсон объяснил, почему обмен Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» никогда бы не произошёл, пока Нельсон был исполнительным директором техасской команды.

«Конечно, это НБА, и сделки могут происходить, игроки приходят и уходят. Но при всем моём уважении вы должны понимать, что некоторые игроки отличаются от других, они особенные и даже более важны для баскетбольной среды и сообщества. Важно относиться к этим игрокам с уважением. Вот почему после случившегося было столько разочарований.

Могло ли такое случиться при мне? Никогда. И этого бы не случилось, когда я был в «Далласе». Мы проработали с Дирком Новицки 21 год, и последние три года — из чистого уважения. Такие люди заслуживают того, чтобы попрощаться с ними на их собственных условиях и в соответствии с их пожеланиями, и каждый заслуживает достойных проводов — в прямом или переносном смысле», — приводит слова Нельсона издание Sportskeeda.