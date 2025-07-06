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«Ничего личного». Джермейн О'Нил раскрыл, почему Брайант не ходил с одноклубниками в бары

«Ничего личного». Джермейн О'Нил раскрыл, почему Брайант не ходил с одноклубниками в бары
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Джермейн О'Нил рассказал причины, по которым легендарный баскетболист Коби Брайант не посещал развлекательные заведения вместе с партнёрами по «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я помню, как спрашивал у некоторых игроков «Лейкерс» — Рика Фокса, Дерека Фишера — где находится Коби, когда встречал их в баре. Они лишь улыбались и отвечали: «Коби не бывает в барах. Он предпочитает оставаться в своём номере». В начале его карьеры многие утверждали, что он не командный игрок, но дело было вовсе не в этом — просто его товарищи по команде знали его недостаточно хорошо. Такой уж у него был характер: он постоянно учился, готовился, совершенствовал свои навыки.

Это и создавало впечатление, будто он держится в стороне. В НБА мы всегда на виду друг у друга, и, если кого-то не видишь рядом, кажется, что он отдаляется от коллектива. Но для Коби это была всего лишь максимальная концентрация на результате — ничего личного», — рассказал О'Нил в шоу Дэна Патрика.

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