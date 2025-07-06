Тренер «Торонто» объяснил, почему современные клубы НБА играют в баскетбольный «футбол»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович рассказал о современных тенденциях развития игры.

«Первое, что изменилось в НБА — это правила. Сейчас разрешено больше физической борьбы, чем три или четыре года назад. Существует сильная тенденция к тому, что команды действительно хотят улучшить оборонительную игру, чтобы игроки были готовы защищаться на позициях с первой по четвёртую, меняться, а более высокие игроки — защищать все пять позиций. И очень часто позиции четвёрка и пятёрка взаимозаменяемы.

В атаке мы стремимся добиться бо́льшего ритма быстрых переходов, пытаясь создать ситуации, в которых можно форсировать потери у соперника или использовать подборы в обороне для перехода в быстрые отрывы. Баскетбол постепенно превращается в тотальный футбол, который был у нас 10-15 лет назад. Главное — получить больше владения, что, в свою очередь, увеличивает шансы на победу», — приводит слова Раяковича издание Basketball Sphere.