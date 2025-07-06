Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голдин — о «Майами»: счастье — понимать, что я должен быть собой, а не перестраиваться

Голдин — о «Майами»: счастье — понимать, что я должен быть собой, а не перестраиваться
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний российский центровой Владислав Голдин объяснил, почему рад двустороннему контракту с командой НБА «Майами Хит».

«Это показывает, что всё, чем я занимался с детства, в качестве игрока студенческой лиги, что я поступал правильно. В данный момент я испытываю так много эмоций, потому что понимаю, что делаю что-то правильно, и я просто в восторге от этого.

Честно говоря, я поговорил с некоторыми тренерами и спросил их, что они хотят видеть от меня [в дебютной игре]. Они сказали мне, что хотят видеть, кто я есть, а не пытался делать вещи, которые несвойственны мне. Это настоящее счастье — понимать, что этой команде нужно, чтобы ты был самим собой, а не просто перестраивался под систему», — приводит слова Голдина издание Miami Herald.

Минувшей ночью «Хит» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в Летней лиге со счётом 82:69. Владислав набрал семь очков, а также сделал три подбора и одну результативную передачу.

НБА — Летняя лига . Калифорния
05 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
82 : 69
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Ларссон - 18, Стивенсон - 16, Уэр - 14, Джонсон - 9, Кук - 8, Голдин - 7, Льюис - 4, Якуционис - 3, Уоррен - 3
Сан-Антонио Спёрс: Джонс-Гарсия - 18, Нельсон - 13, Брайант - 7, Деннис - 7, Удудже - 7, Агбо - 5, Осифо - 4, Мангас - 3, Ингрэм - 3, Картер - 2, Диалло, Мур, Менса, Диуф, Мони, Фаррахан
Материалы по теме
В НБА пробуют свежие изменения. Их цель — не портить личные показатели игроков
В НБА пробуют свежие изменения. Их цель — не портить личные показатели игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android