Голдин — о «Майами»: счастье — понимать, что я должен быть собой, а не перестраиваться

24-летний российский центровой Владислав Голдин объяснил, почему рад двустороннему контракту с командой НБА «Майами Хит».

«Это показывает, что всё, чем я занимался с детства, в качестве игрока студенческой лиги, что я поступал правильно. В данный момент я испытываю так много эмоций, потому что понимаю, что делаю что-то правильно, и я просто в восторге от этого.

Честно говоря, я поговорил с некоторыми тренерами и спросил их, что они хотят видеть от меня [в дебютной игре]. Они сказали мне, что хотят видеть, кто я есть, а не пытался делать вещи, которые несвойственны мне. Это настоящее счастье — понимать, что этой команде нужно, чтобы ты был самим собой, а не просто перестраивался под систему», — приводит слова Голдина издание Miami Herald.

Минувшей ночью «Хит» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в Летней лиге со счётом 82:69. Владислав набрал семь очков, а также сделал три подбора и одну результативную передачу.