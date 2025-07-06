Легенда НБА Мэджик Джонсон показал, как проводит отпуск на 95-метровой яхте

65-летний член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Мэджик Джонсон показал кадры с отдыха на своей яхте в открытом море.

Согласно информации авторитетного журналиста Джо Помплиано, которую тот разместил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), яхта имеет длину 95 метров. Она может вместить на своём борту до 12 гостей одновременно. Внутри неё также располагается тренажёрный зал, бассейн, сауна и кинотеатр. Стоимость аренды судна в неделю равняется $ 1,4 млн.

Отметим, что весь капитал Джонсона, по различным данным, равен $ 1,5 млрд.