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Американский комик раскритиковал тех, кто обрадовался возвращению Майкла Джордана в НБА

Американский комик раскритиковал тех, кто обрадовался возвращению Майкла Джордана в НБА
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Американский комик Ариэль Спирс заявил, что не понимает людей, которые обрадовались возвращению легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана в лигу в амплуа аналитика матчей организации на телеканале NBC.

«Джордан не будет играть в НБА, хотя люди чрезмерно сильно обсуждают эту новость.

Если он не будет присутствовать на площадке, то кого это волнует? Слушайте, я фанат Эм Джея и уверен в том, что ему под силу было бы выступать прямо сейчас. Он действительно хорош и мог бы набирать по 15 очков за матч», — приводит слова Спирса портал Sportskeeda.

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