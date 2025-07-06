Экс-тренер НБА поделился неожиданным фактом о Яо Мине

Бывший помощник главного тренера «Хьюстон Рокетс» Джек Сикма прокомментировал ситуацию с членом Зала славы баскетбола Яо Мином, потерявшим слух на левое ухо в детстве вследствие побочного эффекта от приёма лекарств.

«С Яо связана любопытная история: он почти не слышал на одно ухо. Да, действительно, одно ухо у него практически не функционировало. Поэтому, разговаривая с ним, нужно было специально становиться с определённой стороны.

Однажды во время игры я попытался крикнуть ему что-то, а Яо отреагировал необычным жестом. Я спросил: «Ты меня услышал или нет? Потому что ты сейчас так отреагировал...» Оказалось, он действительно не расслышал. Вот такой он был — по-своему уникальный человек», — рассказал Сикма в подкасте Saving the Association.