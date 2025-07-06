Стало известно, к подписанию контракта с каким клубом проявляет интерес Дэмьен Лиллард

34-летний американский разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард проявляет интерес к подписанию контракта с клубом «Бостон Селтикс». Об этом сообщает портал Hoopshype со ссылкой на собственные источники в лиге.

Согласно имеющейся информации, «кельты» также заинтересованы в заключении соглашения с Дэмьеном, поэтому ищут возможность для его подписания.

Напомним, несколько дней назад руководство клуба «Милуоки Бакс» отчислило Дэмьена из команды, чтобы распределить оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет для подписания 29-летнего центрового Майлза Тёрнера.

Дэмьен присоединился к «Милуоки» в 2023 году. В данный момент 34-летний атлет проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). Отметим, что «Милуоки Бакс» уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4.