Кайри Ирвинг ответил, успеет ли он восстановиться к плей-офф НБА сезона-2025/2026

33-летний разыгрывающий защитник и лидер техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг ответил, успеет ли он восстановиться к плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026.

«Не возлагайте на это больших надежд. Я просто хочу быть в форме на 150 000%. Сейчас не тороплюсь с восстановлением, поскольку хочу как следует подготовиться. Просто стремлюсь вернуться к своей работе», — сказал Ирвинг во время эфира на платформе Twich.

Напомним, Кайри в данный момент проходит реабилитацию из-за разрыва крестообразной связки левого колена. Ирвинг получил травму в ночь на 4 марта в игре с «Сакраменто Кингз», завершившейся со счётом 122:98 в пользу коллектива из Сакраменто, столкнувшись с Демаром Дерозаном коленом и упав на паркет.