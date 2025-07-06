Центровой «Майами» Влад Голдин прокомментировал дебют в Летней лиге НБА

24-летний российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин прокомментировал дебют в качестве игрока клуба из Флориды в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Во время встречи с «Сан-Антонио Спёрс» россиянин набрал семь очков, а также сделал три подбора и одну результативную передачу. Сама игра завершилась со счётом 82:69 в пользу «Майами».

«Впечатления об игре на самом деле очень позитивные. Хотелось всегда [всё делать] лучше. Можно было больше забить, подобрать и так далее. Однако, если учесть, что этой команде всего два или три дня с момента, как нас собрали на первой тренировке, я считаю, что получилось [выступить] достаточно неплохо. Надо привыкнуть к скоростям. Здесь всё же ребята побыстрее, чем в студенческой лиге. И надо привыкнуть к работе судей. В студенческой лиге они судят одно, а здесь — совсем другое. Надо где-то адаптироваться и понять [систему]. Я думаю, что всё прошло даже очень хорошо», — сказал Голдин для проекта «Взял мяч».