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Центровой «Майами» Влад Голдин прокомментировал дебют в Летней лиге НБА

Центровой «Майами» Влад Голдин прокомментировал дебют в Летней лиге НБА
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24-летний российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин прокомментировал дебют в качестве игрока клуба из Флориды в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Во время встречи с «Сан-Антонио Спёрс» россиянин набрал семь очков, а также сделал три подбора и одну результативную передачу. Сама игра завершилась со счётом 82:69 в пользу «Майами».

НБА — Летняя лига . Калифорния
05 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
82 : 69
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Ларссон - 18, Стивенсон - 16, Уэр - 14, Джонсон - 9, Кук - 8, Голдин - 7, Льюис - 4, Якуционис - 3, Уоррен - 3
Сан-Антонио Спёрс: Джонс-Гарсия - 18, Нельсон - 13, Брайант - 7, Деннис - 7, Удудже - 7, Агбо - 5, Осифо - 4, Мангас - 3, Ингрэм - 3, Картер - 2, Диалло, Мур, Менса, Диуф, Мони, Фаррахан

«Впечатления об игре на самом деле очень позитивные. Хотелось всегда [всё делать] лучше. Можно было больше забить, подобрать и так далее. Однако, если учесть, что этой команде всего два или три дня с момента, как нас собрали на первой тренировке, я считаю, что получилось [выступить] достаточно неплохо. Надо привыкнуть к скоростям. Здесь всё же ребята побыстрее, чем в студенческой лиге. И надо привыкнуть к работе судей. В студенческой лиге они судят одно, а здесь — совсем другое. Надо где-то адаптироваться и понять [систему]. Я думаю, что всё прошло даже очень хорошо», — сказал Голдин для проекта «Взял мяч».

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