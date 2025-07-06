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Влад Голдин поделился инсайдами насчёт своих выступлений в предстоящих двух матчах в НБА

Влад Голдин поделился инсайдами насчёт своих выступлений в предстоящих двух матчах в НБА
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24-летний российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин сообщил, что в предстоящем матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», который начнётся сегодня в 23:30 мск, он не будет играть, но уже в противостоянии с «Голден Стэйт Уорриорз», запланированном на 9 июля, ему отведена роль в стартовом составе команды.

«Для вас есть небольшие инсайды. Сегодня играть [с „Лос-Анджелес Лейкерс“] я играть не буду, но начну в старте следующий матч. А на предстоящей встрече буду на скамейке запасных. Тренер сказал, что хочет посмотреть всех игроков во время Летней лиги, чтобы понять потенциал каждого», — сказал Голдин для проекта «Взял мяч».

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