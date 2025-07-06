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Дюрант отреагировал на слова Пола Пирса, который назвал себя лучшим скорером в истории НБА

Дюрант отреагировал на слова Пола Пирса, который назвал себя лучшим скорером в истории НБА
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36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции тяжёлого форварда, американец Кевин Дюрант отреагировал на слова члена Зала славы баскетбола соотечественника Пола Пирса о том, что ему принадлежит звание лучшего скорера в истории лиги.

«Я не видел слабостей в игре Пола. Поэтому понимаю, откуда в его словах такая уверенность», — написал Дюрант в комментариях к посту Пирса на его странице в социальной сети.

Полу 47 лет. Он был выбран под общим 10-м номером на драфте НБА 1998 года клубом «Бостон Селтикс». На профессиональном уровне Пирс выступал до 2017 года за такие клубы, как «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

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