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Крис Пол заявил, что сезон-2025/2026 НБА станет последним в его карьере

Крис Пол заявил, что сезон-2025/2026 НБА станет последним в его карьере
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13-кратный участник Матча всех звёзд, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за «Сан-Антонио Спёрс», американец Крис Пол анонсировал, что сезон-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет последним в его карьере.

— Сколько ты собираешься играть?
 — Максимум год, — приводит слова Пола аккаунт NBA Retweet в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Крис выступает на профессиональном уровне с 2005 года. За это время американский спортсмен играл за такие клубы, как «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Занимает второе место в истории НБА по количеству передач и третье место по количеству перехватов за карьеру.

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