Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная США разгромила команду Германии в финале ЧМ среди юношей до 19 лет

Сборная США разгромила команду Германии в финале ЧМ среди юношей до 19 лет
Комментарии

Сегодня, 6 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира среди юношей до 19 лет между сборными США и Германии. Американская национальная команда одержала победу со счётом 109:76 (24:23, 32:24, 28:10, 25:19) и стала чемпионом мира.

Наиболее результативным игроком в составе сборной США стал центровой Морез Джонсон. В ходе матча американскому спортсмену удалось сделать дабл-дабл — набрать 15 очков и совершить 10 подборов, а также один перехват.

Самым результативным игроком в составе национальной команды Германии стал форвард Ханнес Штейнбах. За время встречи немецкий атлет набрал 19 очков, сделал семь подборов, а также отдал одну передачу.

Материалы по теме
Мужская сборная Испании — чемпион мира по баскетболу 3х3
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android