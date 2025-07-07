Сборная США разгромила команду Германии в финале ЧМ среди юношей до 19 лет

Сегодня, 6 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира среди юношей до 19 лет между сборными США и Германии. Американская национальная команда одержала победу со счётом 109:76 (24:23, 32:24, 28:10, 25:19) и стала чемпионом мира.

Наиболее результативным игроком в составе сборной США стал центровой Морез Джонсон. В ходе матча американскому спортсмену удалось сделать дабл-дабл — набрать 15 очков и совершить 10 подборов, а также один перехват.

Самым результативным игроком в составе национальной команды Германии стал форвард Ханнес Штейнбах. За время встречи немецкий атлет набрал 19 очков, сделал семь подборов, а также отдал одну передачу.