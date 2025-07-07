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Кевин Дюрант перешёл в «Хьюстон Рокетс» в результате сделки семи клубов НБА

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции тяжёлого форварда, американец Кевин Дюрант официально перешёл из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщила пресс-служба техасской команды.

В общей сложности в обмене приняли участие семь команд: «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз», «Атланта Хоукс», «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз».

«Хьюстон», помимо Дюранта, приобрёл 31-летнего центрового Клинта Капелу. «Финикс» получил Джейлена Грина, Диллона Брукса, Хамана Малуача, Рашира Флеминга, а также Коби Бри и пик второго раунда.

«Голден Стэйт» получили Алекса Тухи, Джахмая Машака, а «Лос-Анджелес Лейкерс» — Аду Тьеро. «Миннесота Тимбервувз», в свою очередь, приобрела Рокко Зикарски, два пика второго раунда и денежное возмещение. «Бруклину» удалось получить два пика второго раунда. «Атланта Хоукс» добилась обмена пиками второго раунда, Дэвида Родди и денежного возмещения.