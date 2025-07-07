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«Майами» без Голдина проиграл «Лейкерс», Бронни Джеймс набрал 10 очков

«Майами» без Голдина проиграл «Лейкерс», Бронни Джеймс набрал 10 очков
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Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Майами Хит» встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой «Лейкерс» со счётом 103:83.

НБА — Летняя лига . Калифорния
06 июля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
83 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Уоррен - 18, Гарднер - 14, Дэйнджа - 13, Уэр - 12, Кук - 10, Уильямс - 5, Якуционис - 4, Стивенсон - 4, Сэттл - 3, Батлер
Лос-Анджелес Лейкерс: Суидер - 20, Базли - 16, Стюард - 14, Райс - 13, Джеймс - 10, Гордон - 7, Дэвис - 5, Калума - 5, Кнехт - 4, Менненга - 4, Джемисон - 3, Джонсон - 2, Тейлор

Самым результативным в составе победителей стал Коул Суидер, который записал в свой актив 20 очков. Бронни Джеймс набрал 10 очков.

Лучшую результативность в «Майами» показал Брайсон Уоррен, на счету которого 18 очков.

Отметим, российский центровой Владислав Голдин не принимал участие в этой встрече. Ранее он сообщил, что пропустит матч с «Лейкерс», но примет участие в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который пройдёт 9 июля.

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