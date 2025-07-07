«Майами» без Голдина проиграл «Лейкерс», Бронни Джеймс набрал 10 очков

Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Майами Хит» встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой «Лейкерс» со счётом 103:83.

Самым результативным в составе победителей стал Коул Суидер, который записал в свой актив 20 очков. Бронни Джеймс набрал 10 очков.

Лучшую результативность в «Майами» показал Брайсон Уоррен, на счету которого 18 очков.

Отметим, российский центровой Владислав Голдин не принимал участие в этой встрече. Ранее он сообщил, что пропустит матч с «Лейкерс», но примет участие в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который пройдёт 9 июля.