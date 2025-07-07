Опубликовано прощальное сообщение Кевина Дюранта после перехода в «Хьюстон»

Звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант высказался по поводу его официального перехода в «Хьюстон Рокетс» в результате обмена с участие семи клубов.

«Моё время в Финиксе подошло к концу. Все этапы этого пути оставили во мне только положительные впечатления. Не забывайте — существует целый мир за кулисами, и те, кто трудится там, неустанно работают, чтобы нам, игрокам, было проще. Я ценю каждое короткое общение — будь то со служебным персоналом или дальними родственниками товарищей по команде.

Все мы одна большая семья, частью которой я искренне горжусь, вне зависимости от обстоятельств. Я действительно считаю, что НБА — это единое сообщество. Огромная благодарность Аризоне. Хьюстон, жду с нетерпением!» — написал Дюрант на своей страничке в социальной сети X.