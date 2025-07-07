Чарания назвал причину, по которой «Денвер» отказался отпускать Валанчюнаса в Европу

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания прокомментировал ситуацию вокруг центрового Йонаса Валанчюнаса и «Денвер Наггетс». Ранее «Сакраменто Кингз» обменял 33-летнего баскетболиста.

«Денвер» уведомил представителей Йонаса Валанчюнаса о том, что клуб рассчитывает на его выполнение контракта, ведь команда рассматривает Валанчюнаса как важнейшее усиление на позиции центрового для подстраховки Николы Йокича и возможной игры вместе с ним.

В последние дни интерес к Валанчюнасу проявлял греческий клуб «Панатинаикос», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.

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