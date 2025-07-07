«Я верю». Майкл Томпсон ответил, сможет ли Деандре Эйтон оправдать ожидания в «Лейкерс»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Томпсон оценил переход 26-летнего центрового Деандре Эйтона в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда Эйтона выбрали первым номером драфта в 2018 году, я был уверен, что он станет центровым уровня Матча всех звёзд на долгие годы. Однако, на мой взгляд, он пока не раскрыл весь свой потенциал. Думаю, он сам это прекрасно понимает. Сейчас для него открывается отличная возможность доказать, что он достоин носить форму «Лейкерс», что команда не зря рискнула, сделав ставку на него, и что он способен соответствовать ожиданиям — как болельщиков, так и моим личным.

У Эйтона гораздо больше таланта, чем было у меня, поэтому я верю, что он способен стать для «Лейкерс» гораздо более значимым игроком. Именно этого я от него и жду», — цитирует Томпсона Sportskeeda.