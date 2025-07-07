Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Растрачено впустую». Эксперт призвал «Майами» расстаться с Бэмом Адебайо

«Растрачено впустую». Эксперт призвал «Майами» расстаться с Бэмом Адебайо
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Айра Уиндерман в своём материале для South Florida Sun-Sentinel предположил, что «Майами Хит» следует рассмотреть возможность обмена центрового Бэма Адебайо.

«Бэма Адебайо отличает среди игроков «Хит» за последние 37 сезонов его уникальная способность быть командным игроком и поддержкой. Наблюдать за Адебайо в составе коллектива, борющегося за чемпионство, — настоящее удовольствие.

Но его исключительные навыки оказываются недооценёнными и растраченными впустую, когда команда переживает годичный спад или находится в стадии перестройки», — сказано в статье.

Сейчас читают:
Рынок свободных агентов НБА — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android