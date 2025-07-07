«Растрачено впустую». Эксперт призвал «Майами» расстаться с Бэмом Адебайо

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Айра Уиндерман в своём материале для South Florida Sun-Sentinel предположил, что «Майами Хит» следует рассмотреть возможность обмена центрового Бэма Адебайо.

«Бэма Адебайо отличает среди игроков «Хит» за последние 37 сезонов его уникальная способность быть командным игроком и поддержкой. Наблюдать за Адебайо в составе коллектива, борющегося за чемпионство, — настоящее удовольствие.

Но его исключительные навыки оказываются недооценёнными и растраченными впустую, когда команда переживает годичный спад или находится в стадии перестройки», — сказано в статье.