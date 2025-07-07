«Миннесота» взяла верх над «Чикаго» в матче женской НБА. У Клюндиковой пять очков

Сегодня, 7 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Чикаго Скай». Игра закончилась со счётом 80:75 в пользу домашней команды.

В составе «Миннесоты» играют две российские баскетболистки: 26-летняя Мария Клюндикова и 20-летняя Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на площадке 12 минут, за которые набрала пять очков, совершила четыре подбора, три блок-шота и один перехват.

Косу, которая была выбрана на минувшем драфте WNBA под общим 15-м номером, в этом матче участия не принимала. На данный момент у «Линкс» 17 побед и лишь два поражения — это лучший результат в североамериканской лиге.