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Стало известно, под каким номером Деандре Эйтон будет выступать за «Лейкерс»

Стало известно, под каким номером Деандре Эйтон будет выступать за «Лейкерс»
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» официально сообщил о заключении контракта с 26-летним центровым Деандре Эйтоном, ранее защищавшим цвета «Портленд Трэйл Блэйзерс». Примечательно, что первый номер драфта 2018 года будет выступать за «Лейкерс» под пятым номером.

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

В минувшем сезоне Эйтон провёл на площадке 40 игр, набирая в среднем по 14,4 очка, 10,2 подбора и 1,6 результативной передачи за 30,2 минуты игрового времени. Для центрового предстоящий сезон станет уже восьмым в североамериканской лиге. В среднем за карьеру у Деандре 16,4 очка, 10,5 подбора и 1,6 передачи.

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