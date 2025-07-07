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Видео: Бронни Джеймс исполняет эффектный данк в быстром отрыве во время Летней лиги НБА

Видео: Бронни Джеймс исполняет эффектный данк в быстром отрыве во время Летней лиги НБА
Аудио-версия:
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу/потерпела поражение со счётом 103:83.

НБА — Летняя лига . Калифорния
06 июля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
83 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Уоррен - 18, Гарднер - 14, Дэйнджа - 13, Уэр - 12, Кук - 10, Уильямс - 5, Якуционис - 4, Стивенсон - 4, Сэттл - 3, Батлер
Лос-Анджелес Лейкерс: Суидер - 20, Базли - 16, Стюард - 14, Райс - 13, Джеймс - 10, Гордон - 7, Дэвис - 5, Калума - 5, Кнехт - 4, Менненга - 4, Джемисон - 3, Джонсон - 2, Тейлор

В начале матча Джеймс-младший отметился ярким моментом: он совершил перехват и завершил его зрелищным данком в быстром отрыве. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеоролик этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Бронни провёл на площадке в общей сложности 11 минут, набрав суммарно 10 очков (3 из 7 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), два подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+4».

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