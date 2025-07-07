Видео: Бронни Джеймс исполняет эффектный данк в быстром отрыве во время Летней лиги НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу/потерпела поражение со счётом 103:83.

В начале матча Джеймс-младший отметился ярким моментом: он совершил перехват и завершил его зрелищным данком в быстром отрыве. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеоролик этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Бронни провёл на площадке в общей сложности 11 минут, набрав суммарно 10 очков (3 из 7 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), два подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+4».