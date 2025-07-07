В «Лейкерс» отреагировали на переход Деандре Эйтона

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал заключение контракта с 26-летним центровым Деандре Эйтоном, который ранее выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз».

«Габариты, подвижность и атлетизм Деандре позволят ему эффективно набирать очки в трёхсекундной зоне и защищать «краску».

Его опыт выступлений в плей-офф в качестве стартового игрока команды, дошедшей до финала НБА, также отлично соответствует нашим главным амбициям — борьбе за чемпионство в составе «Лейкерс», — цитирует Пелинку официальный аккаунт «Лейкерс» в социальной сети X.

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