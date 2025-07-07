«Лейкерс» упустили его». Инсайдер — об ошибке «озёрников» в межсезонье

Спортивный журналист, обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс и инсайдер НБА объяснил, почему считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» лучше бы подошёл Брук Лопес вместо Деандре Эйтона.

«У «Лейкерс» появился третий выбор драфта 2018 года [Деандре Эйтон]. Мне он нравится, но это будет интересная комбинация с игроком, который, на мой взгляд, не дополняет Леброна и Луку так, как это сделал бы Клинт Капела или тот же Брук Лопес.

Лопес — трёхочковый снайпер, привыкший быть третьим или четвёртым игроком в составе команды победителя. Эти два игрока, по моему мнению, были бы более естественными.

Странно, что Лопес перешёл в «Клипперс». «Лейкерс» упустили его, мне это не понравилось. Это было очень похоже на то, что «Лейкерс» упустили его. Кажется, они сосредоточились на том, чтобы найти замену Финни-Смиту. Я думал, что центровой должен быть приоритетом, и Лопес, по-моему, имел большой смысл», — сказал Крис Мэнникс в эфире The Rich Eisen Show.